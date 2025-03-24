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‘Su mirasımız değil emanetimizdir’

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Su
‘Su mirasımız değil emanetimizdir’
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, suyun küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğunu, her bir kurumdan ve vatandaştan “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği”ni sahiplenmesini beklediğini bildirdi.

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Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından dün İstanbul’da düzenlenen “22 Mart Dünya Su Günü - Su Verimliliği Zirvesi”ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün su, küresel olarak, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Bütün kalbimle her bir kurumumuzdan ve vatandaşımızdan ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ni sahiplenmesini bekliyorum. Zira su mirasımız değil emanetimizdir. #BirDamlaDaSenOl” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.  

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#Emine Erdoğan#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Su

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