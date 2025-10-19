×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Su kuyusunda genç bir kadına ait ceset bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Çaycuma#Ceset
Su kuyusunda genç bir kadına ait ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 18:27

 Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda genç bir kadının cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Haberin Devamı

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında bu sabah hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan cesedin, genç bir kadına ait olduğu tespit edildi. Ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Su kuyusunda genç bir kadına ait ceset bulundu

Cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu’na DNA eşleştirmesi yapılması için örnek gönderildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Çaycuma#Ceset

BAKMADAN GEÇME!