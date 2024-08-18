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Su kuyusuna düşüp hayatını kaybetti

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#Mersin#Su Kuyusu#Ceset
Su kuyusuna düşüp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 14:16

Mersin’in Erdemli ilçesinde 40 metrelik su kuyusuna düşen Eray Yıldırım (30) hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi’nde meydana geldi. Eray Yıldırım, kazdıkları su kuyusunun başındayken ayağı caraskala takıldı. Yıldırım, yaklaşık 40 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip, Yıldırım’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Arkadaşları ve çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Eray Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Mersin#Su Kuyusu#Ceset

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