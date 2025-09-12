×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Su kesintileri yarından itibaren başlıyor! Kesintilerin yapılacağı bölgeler açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#MUSKİ#Bodrum#Su Kesintileri
Su kesintileri yarından itibaren başlıyor Kesintilerin yapılacağı bölgeler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 17:40

 Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum’da planlı su kesintilerinin yarından itibaren başlayacağı bildirildi. Su kesintilerinin belirlenen iki bölgede 24 saat süreceği belirtildi.

Haberin Devamı

Kuraklık ve düşen yağış miktarı azlığı hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları kritik seviyelere geriledi. Bu kapsamda MUSKİ geçtiğimiz günlerde planlı olarak yapılacak su kesintilerini duyurdu. Duyurunun ardından planlı kesintilerin yapılacağı bölgelerle ilgili MUSKİ tarafından açıklama yapıldı.

Gözden Kaçmasınİzmir büyük tehlikeye adım adım ilerliyor 16 Kasım kritik tarih | Sıfır olacak dedi ve uyardıİzmir büyük tehlikeye adım adım ilerliyor! 16 Kasım kritik tarih | 'Sıfır olacak' dedi ve uyardıHaberi görüntüle

KESİNTİNİN YAPILACAĞI BÖLGELER

Açıklamada, “Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun durdurulması sonucunda ilçemizde su kesintisi yapılmaktadır.

Su kesintileri yarından itibaren başlıyor Kesintilerin yapılacağı bölgeler açıklandı

Bodrum'da kesinti uygulanacak bölgeler; 13 Eylül saat 08.00 ile 14 Eylül saat 08.00 arasında ise Konacık, Bitez üst kotlar, Müskebi-Yahşi yalı bölgesi, Turgutreis GMK Bulvarı, Küçükbük alt kotlar, Koyunbaba, Gümüşlük alt kotlar, Bahçelievler alt kotlar, Torba üst kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurca, Kumbahçe

Haberin Devamı

14 Eylül saat 08.00 - 15 Eylül 08.00 arası Kumbahçe, Yokuşbaşı, Umurca'nın üst kotları Çırkan, Bitez sahil bölgesi, Müskebi köy içi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı, Küçükbük üst kotlar, Koyunbaba(muhtarlık bölgesi), Peksimet-Kadıkalesi sahil bölgesi, Turgutreis eski otogar üstü, Torba alt kotlar, Yeniköy, Türkkuyusu, Gümbet, Eskiçeşme, Cevatşakir, Cumhuriyet, Tepecik" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MUSKİ#Bodrum#Su Kesintileri

BAKMADAN GEÇME!