HABERLERGündem Haberleri

Su kesintileri 6 gün daha uzatıldı! BUSKİ duyurdu: İşte suların kesileceği ilçe ve mahalleler

#Bursa#Su Kesintisi#Şehir Hastanesi
Bursa’da iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık ve kente su veren barajların doluluk oranlarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, planlı olarak 1 Ekim’den itibaren düzenlenen su kesintileri 6 gün daha uzatıldı. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler...

Kentte etkisini gösteren kuraklık nedeniyle içme suyu kaynaklarında ciddi azalma yaşanırken, Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranları yüzde 0.67 seviyelerine kadar geriledi. Yaşanılan su krizine yönelik, 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasında dönüşümlü olarak 12 saat süren düzenli su kesintileri uygulanmaya devam edecek.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYGULANACAK

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

