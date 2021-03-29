Su kanunu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Su kanunu' açıklaması

Su kanunu ve tarımsal sulama sistemlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz gerekiyor. Bireysel tasarrufu teşvik ederek mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Son 19 yılda çevrecilik adına ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere inat 8697 yeni tesis kazandırdık. Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını planladık. Asya ve Avrupa'yı 4 metre çapındaki 5551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdik. 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023'e kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Türkiye olarak su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yapıyoruz. Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri alıyoruz. Sulamada hale yüzde 46 olan randımanı 2024'e yüzde 55'e yükseltmeyi hedefliyoruz. 2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık. Önümüzdeki dönemde tüm bu alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. "

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara