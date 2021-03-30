Su Kanunu hazırlanıyor

427 MİLYONLUK KATKI

“Bugün 2 önemli etkinliği bir arada gerçekleştiriyoruz. İlk olarak DSİ tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisi resmi açılış töreniyle milletimizin istifadesine sunuyoruz. Bu tesisler sayesinde 146.5 milyon metreküp su depolanmış, günlük 299 bin metreküp su arıtılmış, 418 bin 500 dekar arazi sulu tarıma açılmıştır. Böylece Türk ekonomisine yıllık 427 milyon liraya yakın katkı sağlamıştır.

150 YERALTI BARAJI

Çevrecilik adına ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere inat ülkemize 8 bin 697 tesis kazandırdık. Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme ve kullanma suları ihtiyaçlarını planladık. 26 yeraltı barajı inşa ettik. 2023’e kadar tamamlanan yeraltı baraj sayısını 150’ye yükselteceğiz. Su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yapıyoruz. Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak tarımda yeniden kullanabilecek şekilde hizmete sunuyoruz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis’te bir Su Kanunu hazırlıyoruz. Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı seviyoruz.

ÇİFTÇİYE 24 MİLYAR TL

Tarımsal hasılada Avrupa’daki liderliğimiz devam ediyor. Bazıları bu gerçeklere gözlerini kapatsa da Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. ‘Çiftçileri unuttunuz, çiftçilerimize bakmadınız’ diyen birileri var ya ben resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. Yerli ve milli üretim anlayışıyla tarımda büyümeye ve devam edeceğiz.”

SU STRESİ ÇEKİYORUZ

BİZ toplumumuzdaki yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke de değiliz. Bilakis kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Komşularımızın su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gereken hassasiyeti hep sergiledik. Su meselesini ikili ilişkilerde tehdit veya pazarlık aracına dönüştürmedik.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara