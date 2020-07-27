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Faruk ÇARK- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Su kanalında erkek cesedi bulundu, darp izine rastlandı

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Su kanalında erkek cesedi bulundu, darp izine rastlandı
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İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki su kanalında 30 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede, ceset üzerinde darp izlerine rastlandı.

İzmir- Aydın karayolu Torbalı Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki su kanalında, dün saat 22.00 sıralarında, yakındaki bir kolejin özel güvenlik görevlileri tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset sudan çıkartıldı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemede, çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güvenlik güçleri, cinayete kurban gittiği sanılan gencin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirirken, bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

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