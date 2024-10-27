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Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Sivas#Kaza
Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 13:04

Sivas'ın Gürün ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza sabah saat 05.30 sıralarında Osmandede mevkiine meydana geldi. İstanbul'dan Bingöl'e gitmekte olan Cuma Barkodat idaresindeki 34 HT 0889 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan su kanalına girip takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken yolculardan Aziz Kutluktemur ve H.K. yaralandı.

Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kutluktemur Sivas'a sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırılan Kutluktemur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Sivas#Kaza

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