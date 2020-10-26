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MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Su kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu

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Su kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu
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Malatya’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, su kanalına düştü. Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgiye göre N.Ö. (54) idaresindeki 44 AU 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Kanalboyu’ndaki su kanalına düştü. Kazada yara almayan sürücü çevredeki vatandaşlarında desteği ile araçtan çıkarken, kaza nedeniyle yol tek taraflı bir süre trafiğe kapandı.
Polis ekiplerini olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, kanala düşen araç çekici yardımı ile çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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