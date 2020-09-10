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Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

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Su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde bir sitenin bahçesindeki su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi GMK Bulvarı'ndaki Öz Zaferler Sitesi'nin bahçesinden geçen su gider borusuna giren yavru kedi, mahsur kaldı. Borunun içinden gelen kedi sesini duyan çevre esnafından Mesut Yürük, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kazma ile boruyu kırıp yavru kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kediyi süt ve mamayla besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Ekipler, kediyi veterinere götürmek isterken anne kedi ortaya çıktı ve yavrusunu alarak hızla uzaklaştı.

Kediyi kurtarmanın sevincini yaşadığını belirten Mesut Yürük, "Boruların içerisinde kedi sesi duyunca durumu itfaiyeye bildirdim. Ekipler kısa sürede geldi ve özveriyle çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Yavru bir canı ölmekten kurtarmanın sevincini yaşıyorum. Bu sıcak günlerde sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı korumalı, onlara el uzatmalıyız. Herkes bir kap su ve yemek evinin önüne bırakabilir, küçük kulübe şeklinde yuva yapabilir. Bu sayede hem sıcaktan korumuş oluruz hem de aç kalmalarını önleriz” diye konuştu.

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