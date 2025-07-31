Su geldi, Milleyha şenlendi: 10 dakikada 25 kuş sesi

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Afrika ve Asya’dan göç eden yüz binlerce kuşun ‘son sığınağı’ olarak nitelendirilen, 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha, temmuz ayının ilk haftasında tamamen kurumuştu. Ancak hafta sonundan itibaren tekrar su dolan alanda göçmen kuşlar yeniden mola vermeye başladı.

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, şunları söyledi:

SUMRULAR, MARTILAR...

“Drenaj kanallarının kapanmaması ve denizle buranın bağlantısı olmamasına rağmen sulak alanın yeniden dolduğunu görünce şaşırdık. Bölgeyi iyi tanıyan eski mahalle sakinleriyle görüştüğümüzde Milleyha’nın zaman zaman yeraltı sularıyla beslenerek, jeolojik hareketlerle aniden su tutabildiğini öğrendik. Yalnızca on dakikalık gözlemde yaklaşık 25 farklı kuş sesi kaydettim ve bazılarını fotoğrafladım. Kızılbacaklar, sumrular, martılar, düdükçüler, hatta gümüş yağmurcun bile geri gelmişti. Su gelir gelmez bölge yeniden canlandı. Göç eden kuşların neredeyse tamamı geri döndü. Su tutulur tutulmaz çeltikçileri de gördüm. Küçük ak balıkçıllar bölgeye gelmişti. Şimdi Milleyha yeniden hareketli. Su burada kaldığı sürece çok daha fazla kuş türünün gelmesi bekleniyor.”