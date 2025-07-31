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Su geldi, Milleyha şenlendi: 10 dakikada 25 kuş sesi

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#Hatay#Samandağ#Milleyha
Su geldi, Milleyha şenlendi: 10 dakikada 25 kuş sesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 07:00

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuraklığın ardından yeniden su tutan Milleyha Kuş Cenneti’ne pek çok kuş türü geri döndü.

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Afrika ve Asya’dan göç eden yüz binlerce kuşun ‘son sığınağı’ olarak nitelendirilen, 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha, temmuz ayının ilk haftasında tamamen kurumuştu. Ancak hafta sonundan itibaren tekrar su dolan alanda göçmen kuşlar yeniden mola vermeye başladı.

Su geldi, Milleyha şenlendi: 10 dakikada 25 kuş sesi

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, şunları söyledi:

SUMRULAR, MARTILAR...

“Drenaj kanallarının kapanmaması ve denizle buranın bağlantısı olmamasına rağmen sulak alanın yeniden dolduğunu görünce şaşırdık. Bölgeyi iyi tanıyan eski mahalle sakinleriyle görüştüğümüzde Milleyha’nın zaman zaman yeraltı sularıyla beslenerek, jeolojik hareketlerle aniden su tutabildiğini öğrendik. Yalnızca on dakikalık gözlemde yaklaşık 25 farklı kuş sesi kaydettim ve bazılarını fotoğrafladım. Kızılbacaklar, sumrular, martılar, düdükçüler, hatta gümüş yağmurcun bile geri gelmişti. Su gelir gelmez bölge yeniden canlandı. Göç eden kuşların neredeyse tamamı geri döndü. Su tutulur tutulmaz çeltikçileri de gördüm. Küçük ak balıkçıllar bölgeye gelmişti. Şimdi Milleyha yeniden hareketli. Su burada kaldığı sürece çok daha fazla kuş türünün gelmesi bekleniyor.” 

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#Hatay#Samandağ#Milleyha

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