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Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

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#KONYA#Meram#Cinayet
Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 17:49

Konya'da annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Mahir (31), 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi.

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Olay, 9 Mayıs'ta, saat 20.30 sıralarında, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in, spor salonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü, 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan 2 gün sonra ise Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e tüfekle ateş etti. Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakındaki polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüseyin Mahir hakkında bugün görülen davanın duruşmasında savcı, mütalaasını mahkemeye sundu.

SAVCI, MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Mütalaada, faturanın eksik ödenmesi nedeniyle Hüseyin Mahir ve Mevlüt Kapan arasında tartışma yaşandığı, bu nedenle Mahir'in, Kapan'ı karnından vurarak ölmesine sebep olduğu belirtildi. Mahir hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar ayrıca hapis cezası talep edildi.

29 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Duruşmaya katılan Mevlüt Kapan'ın eşi Havvanur Kapan, mahkemede gözyaşlarını tutamadı. Kapan, "Şikayetçiyim. En yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi. Mehmet Ali Gürler ise, Hüseyin Mahir'den şikayetçi olduğunu belirtti. Hüseyin Mahir de, mahkemedeki son savunmasında, ''Böyle olmasını istemezdim, çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti Hüseyin Mahir'e, Mevlüt Kapan'ı 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet cezayı 18 yıla indirdi. Sanığa, Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi.

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#KONYA#Meram#Cinayet

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