MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSu dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
GeriGündem Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
Abone Olgoogle-news

Samsun'da çalıştığı fabrikada su dolum makinesine sıkışan 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesindeki bir fabrikada bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada 5'lik şişelerin doldurulduğu makineye sıkışan Bilal Kurun (24), ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bilal Kurun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle