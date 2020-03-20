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Tuba AYHAN / BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

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Su dolu kuyuya düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu kuyuya düşen at, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Gölköy mahallesi Karadağ mevkisinde, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya at düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, kendi imkanıyla atı kurtaramayınca, kepçe çağrıldı. Kuyunun içindeki su kepçe yardımıyla büyük oranda boşaltıldıktan sonra, kuyunun etrafında yol açıldı. Ardından boynuna halat geçirilen at, kepçe yardımıyla çekilerek, kuyudan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sahibi Aykut Demir, atının 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. İki gündür kuyuda mahsur kaldığı için bitkin haldeki atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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