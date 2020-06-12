Su borusu patladı, yolda göçük oluştu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir inşaat alanına yakın bölgede şebeke suyu borusu patladı. Bir süre akan suya ekipler gece saatlerinde müdahale etti. Akan suyun şiddetiyle inşaatın temeli suyla dolarken, mahalle yolunda ise göçük oluştu.

Ulaşımın geçici olarak kapandığı yolda ekiplerin çalışma başlattı.