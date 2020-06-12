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ORDU (İHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Su borusu patladı, yolda göçük oluştu

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Su borusu patladı, yolda göçük oluştu
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Ordu’nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde patlayan şebeke suyu, yolda göçük oluşmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir inşaat alanına yakın bölgede şebeke suyu borusu patladı. Bir süre akan suya ekipler gece saatlerinde müdahale etti. Akan suyun şiddetiyle inşaatın temeli suyla dolarken, mahalle yolunda ise göçük oluştu.
Ulaşımın geçici olarak kapandığı yolda ekiplerin çalışma başlattı.

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