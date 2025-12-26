Su borusu patladÄ±: Cadde ve sokaklar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

×
Su borusu patladÄ±: Cadde ve sokaklar göle döndü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 26, 2025 09:53

Adana'nÄ±n merkez Seyhan ilÃ§esinde su borusunun patladÄ±ÄŸÄ± caddede Ã§ukur meydana geldi, bazÄ± yollarda birikinti oluÅŸtu.

MithatpaÅŸa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon Ä°daresine (ASKÄ°) ait su borusu henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patladÄ±. PatlamanÄ±n etkisiyle yolda Ã§ukur ve su birikintisi oluÅŸtu.

CADDE VE SOKAKLAR GÃ–LE DÃ–NDÃœ

Caddenin yanÄ± sÄ±ra tazyikli suyun aktÄ±ÄŸÄ± NarlÄ±ca ve Ä°smetpaÅŸa mahallelerinin ara sokaklarÄ±nda ulaÅŸÄ±m olumsuz etkilendi. BazÄ± vatandaÅŸlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarÄ±yla temizledi.Â GÃ¶le dÃ¶nen yollarda trafikte aksamalar yaÅŸandÄ±.Â

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye yÃ¶nlendirilen ASKÄ° ekipleri, onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ã–te yandan, bu yÄ±l iÃ§eresinde yaklaÅŸÄ±k 6 ana su borusunun patladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

