Su borusu patladı, cadde göle döndü

Öztrak Caddesi'nin altından geçen su borusunda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte cadde ve bazı sokaklar suyla doldu. Cadde ve sokaklar, zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Fevzipaşa Mahallesi'nin tamamı ile Gazi Osman Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Yıldırım Beyazıt Mahallekeri'nin bir bölümüne su verilemedi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su borusunu onarmak için çalışma yaparken,

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Ana isaleye bağlı 3-5 mahallenin suyunu besleyen 300'lük asbest boru patlamış. Bir saatliğine şehrin tamamının suyunu kestik. Diğer bölgelerdeki su kesintisi, tamirat bitene kadar sürecek" dedi.