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Su birikintisinde can verdi

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#İstanbul#Sultanbeyli#İnşaat
Su birikintisinde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

İstanbul Sultanbeyli’de yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur yağmur suyu ile doldu.

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Mahallelinin iddiasına göre uyarılara rağmen çukur kapatılmadı. İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, 4 yaşındaki Adem Kavçin’i bulamadı. Aramalar sonrası Adem’in cansız bedeni inşaattaki su dolu çukurda bulundu. Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü. İnşaat firmasından şikâyetçi olan aile, 4 yaşındaki Adem’in ölümünün ihmal olduğunu söyledi. 

‘ÇUKUR HÂLÂ AÇIK’

Büyük bir ihmal olduğunu söyleyen dayı Mehmet Keber, “Bu ihmalin başka çocukların ölümüne sebebiyet vermemesi için önlemin alınması lazım. Çukurun kapatılması için şikâyette bulunduk ama çukur hâlâ açık, başka çocuklar da yanmasın. İçimiz yanıyor” dedi.

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#İstanbul#Sultanbeyli#İnşaat

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