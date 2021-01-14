Şu ana kadar kaç kişi aşı oldu? İşte, anlık Türkiye'de aşı olan kişi sayısı

Anlık aşı olan kişi sayısı pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Takvime göre gerçekleşecek olan aşı uygulaması, zorunlu kılınmayacak. Peki, şu ana kadar kaç kişi aşı oldu? İşte, aşı olan kişi sayısı hakkında bazı bilgiler

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

COVID-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19’a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.