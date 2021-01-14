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Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Şu ana kadar kaç kişi aşı oldu? İşte, anlık Türkiye'de aşı olan kişi sayısı

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Şu ana kadar kaç kişi aşı oldu? İşte, anlık Türkiye'de aşı olan kişi sayısı
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Koronavirüs aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere anlık aşı yapan kişi sayısı paylaşılmaya başlandı. Türkiye'nin 81 iline gönderilen binlerce aşı, sağlık çalışanlarının akabinde kademeli olarak öncelik sahibi kişilere uygulanacak. Peki, resmi verilere göre şu ana kadar anlık aşı olan kişi sayısı kayıtlara kaç olarak geçti? İşte, canlı ve anlık aşı olan kişi sayısı sorgulama ekranı

Anlık aşı olan kişi sayısı pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Takvime göre gerçekleşecek olan aşı uygulaması, zorunlu kılınmayacak. Peki, şu ana kadar kaç kişi aşı oldu? İşte, aşı olan kişi sayısı hakkında bazı bilgiler

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

COVID-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19’a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır. 

 

 

 

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