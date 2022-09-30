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Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu

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#Kocaeli#İzmit#Antik Kerpe Limanı
Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 11:47

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Antik Kerpe Limanı'nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan su altı kazı ve araştırma çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu.

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Kandıra ilçesinin Kerpe sahilinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından Antik Kerpe Limanı'nda geçen sene su altı araştırmaları başlatıldı.

Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu
Antik dönemden Osmanlı dönemine kadar ticari yolların önemli noktalarından biri olarak hizmet veren antik limanın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalarda Roma dönemine ait kazıma tekniğiyle yapılmış kalp desenini andıran bitkisel motifli bir pişmiş toprak kandil bulundu. Eser, korunması amacıyla Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

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Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu

 

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#Kocaeli#İzmit#Antik Kerpe Limanı

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