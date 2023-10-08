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Su almak için çalıştığı yerden ayrıldı, tarlada ölü bulundu

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#Adıyaman#Besni#Abdurrahman Kaya
Su almak için çalıştığı yerden ayrıldı, tarlada ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 13:02

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Abdurrahman Kaya isimli kişi tarlada ölü bulundu. Kaya’nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

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Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyü Akdere mevkiinde tarlada çalışan Abdurrahman Kaya (53) su almak için tarladan ayrıldı. Kaya’nın uzun bir süre gelmemesinden şüphelenen yakınları yaptıkları aramada Kaya’yı yakınlardaki bir arazide hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Abdurrahman Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Abdurrahman Kaya’nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Besni#Abdurrahman Kaya

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