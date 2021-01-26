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Gündem
Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı

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Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı
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MERSİN’in Anamur ilçesinde açık denizde su alan teknedeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı
Bindikleri fiber tekne ile Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 16 kaçak göçmen, ilçe limanından Akdeniz’e açıldı. Bir süre sonra tekne su alınca, kaçaklar telsizle yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçakları kurtardı. Kaçaklarla birlikte teknedeki 2 insan taciri gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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