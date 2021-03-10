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Şu 7 maddeye aman dikkat!
DOLANDIRICILAR bizden daha hızlı düşünüp ifşa olan yöntemlerini hızla değiştiriyorlar. Son olarak bir emekli savcıyı dolandıran şahısların sigorta yapma bahanesini kullandığı görüldü. Üstelik bu olay sırasında iki kişinin de banka hesabını kullandıkları iddia edildi. Bu iki kişi olaydan haberdar olmadıklarını öne sürse de mağdur mu, suçlu mu oldukları yargılama sonrasında anlaşılacak.
Ancak siz siz olun banka dolandırıcılığına karşı aşağıdaki 7 maddeyi sakın aklınızdan çıkarmayın.
- Hiçbir bankacı, müşteri hizmetleri yetkilisi, size hesap, kart, müşteri numaranızı sormaz. Zaten elinde vardır.
- Bankacılar, vatandaşlık numaranızı sormaz. Soran olursa söylemeyin.
- Bankacılık şifreniz size özeldir. Bankanın bilgi tabanında kayıtlıdır. Bankacılar sizden şifrenizi isteyemez, kimseye vermeyin.
- Telefonunuza gelen kod ya da şifreyi kimse ile paylaşmayın.
- Herhangi bir sebeple dolandırıldığınızı iddia eden olursa 444’lü, 0800’lü vs numaralardan aranmış olsanız bile telefonu kapatıp bizzat bankanızı arayın.
- Emniyet güçleri sizi arayıp para istemez, kredi kartı ve hesap bilgilerinizi vermeyin.
- Tanımadığınız kişilerin parasının hesabınıza aktarılmasına izin vermeyin. Paranın yasadışı yollardan elde edilmiş olabileceğini ya da vergi kaçakçılığına konu olabileceğini unutmayın.