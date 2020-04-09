Stuttgart Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Stuttgart Türk Başkonsolosluğu Almanya'da yer almaktadır. Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşan Türklerin ölüm, doğum, pasaport, askerlik işlemleri, evlilik gibi belirli işlemleri gerçekleştirmek ile görevlidir. İnternet sitesinden randevu alıp bu işlemler gerçekleştirilebilir.

Stuttgart Konsolosluk

Stuttgart Konsolosluk görev yerleri Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart ve Tübingen İdari Bölgeleridir. Bu bölgede yaşayan Türklerin bazı işlemleri konsoloslukta yapılmaktadır. Bu işlemler doğum, nüfus, evlilik, pasaport, askerlik, noter, vatandaşlık gibi işlemlerden oluşmaktadır.

Stuttgart Türk Başkonsolosluğu Adresi

Almanya'da yer alan Stuttgart Türk Başkonsolosluğu adresi şu şekildedir: Kernerplatz 7 70182 STUTTGART DEUTSCHLAND

Stuttgart Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Stuttgart Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri aralığında 08:30 ile 14:00 saatleri arasındadır. Bu saatler aralığında telefon numarası ile ulaşıp randevu alınabilmektedir. Telefon numarası: 00 49-711 16 66 70