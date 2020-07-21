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DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Stüdyoda iğrenç olay! Sunucu tutuklandı

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Stüdyoda iğrenç olay! Sunucu tutuklandı
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Gaziantep'te yerel bir radyoda sunuculuk yapan Nuri Ö. (55), stüdyoda erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Sunucu Nuri Ö., iddiaya geçen pazartesi günü stüdyoda 14 yaşında bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Çocuk yaşadıklarını babasına anlattı. Yerel radyonun binasına gelen baba da Nuri Ö.'yü darbettikten sonra polisi aradı.

Gözaltına alınan Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine koyuldu.

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