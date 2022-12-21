'Stres atmaca' paylaşımının ardından geçirdiği kazada can verdi

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bodrum- Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Motosikletli bir grup arkadaşıyla birlikte Bodrum yönüne giden Abdullah Bayar’ın kontrolünü yitirdiği 48 BA 016 plakalı motosiklet devrildi. Bayar bariyerlere çarparken, motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdullah Bayar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Abdullah Bayar'ın kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşlarınınkinin de yer aldığı motosikletlerin görüntülerini 'stres atmaca' notuyla paylaştığı görüldü.

Haberin Devamı

Bir süre önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise Bayar'ın motosikletin önünü kaldırarak, tehlikeli şekilde ilerlediği anlar yer aldı.