Strazburg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Strazburg konsolosluğu ülkemizin en önemli konsolosluklarından biridir. Ve yıllardan beridir Strazburg Türk Başkonsolosluğu hizmet vermektedir.

Strazburg Türk Başkonsolosluğu

Strazburg Türk Başkonsolosluğu Fransa'da bulunmaktadır. Fransa'nın Strazburg kentinde bulunur. Başkonsolosun Büyükelçisi ise Muzaffer Rami Şaylıman'dır.

Strazburg Türk Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri

Konsolosluğun e-mail adresi ve faks numarası bulunmaktadır.

E-Mail: consulat.strasbourg@mfa.gov.tr

Faks: +33 3 88 37 97 39

Strazburg Türk Başkonsolosluğu Adresi

3 rue Toreau 67000 Strasbourg/ France

Strazburg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Konsolosluğun yedi yirmi dört hizmet veren çağrı merkezi telefonu bulunmaktadır.

Telefon Numarası: + 90 312 292 29 29

Strazburg Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

Konsolosluk Pazartesi 08:30 ile 12:30 arası hizmet verirken, Cuma günleri ise 14:00 ile 17:00 arası hizmet vermektedir.