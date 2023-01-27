Stoltenberg’in hayal kırıklığı

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“Sürecin bu şekliyle gitmesi halinde çok ciddi anlamda çıkmaz sokağa gireceğini, bir an evvel İsveç ve Finlandiya’nın olayın ciddiyetini kavrayarak, telafi edeceği adımları görmek istediğimizi söyledik" diyen Conkar sözlerine şöyle devam etti: Stoltenberg, bizi dikkatle dinliyor, anlamaya çalışıyor ama bir yandan da hadiseye ‘Bu süreçte, İsveç önemli adımlar attı. Kendilerini aşan çalışmalar yaptı. Bu işi provoke edenler var. Siz de bundan etkilenir ve kapıyı kapatırsanız bu kime yarayacak?’ tarzında bir yorum yapmaya çalıştı.

UYARMASINI İSTEDİK

Biz de PKK ve benzer terör örgütlerinin bu provokasyonların arkasında olabileceğini, bunlara karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledik. Böyle kışkırtıcı hamlelere maruz kaldığımız müddetçe müttefiklik hukuku içerisinde buluşmamızın imkânı olmayacağını söyledik. Stoltenberg’in bu süreçteki olaylardan çok rahatsız olduğunu hissettim. İşler olumlu yönde ilerlerken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bu olan hadiselerden dolayı bir anlamda hayal kırıklığına uğradı ve yönetemiyorlar da...