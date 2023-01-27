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Stoltenberg’in hayal kırıklığı

Güncelleme Tarihi:

#Stoltenberg#İsveç#PKK
Stoltenberg’in hayal kırıklığı
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İsveç’teki Kuran’ı Kerim yakma olayı sonrası “İsveç NATO’ya üyelik konusunda bizden destek beklemesin” açıklamasını yaptığı sırada NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu, NATO’da günübirlik bir toplantıya katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yakın bir dönemde İsveç heyetiyle bir görüşme yapması planlanırken, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, orada yaşanan gelişmeleri Hürriyet’e anlattı.

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“Sürecin bu şekliyle gitmesi halinde çok ciddi anlamda çıkmaz sokağa gireceğini, bir an evvel İsveç ve Finlandiya’nın olayın ciddiyetini kavrayarak, telafi edeceği adımları görmek istediğimizi söyledik" diyen Conkar sözlerine şöyle devam etti: Stoltenberg, bizi dikkatle dinliyor, anlamaya çalışıyor ama bir yandan da hadiseye ‘Bu süreçte, İsveç önemli adımlar attı. Kendilerini aşan çalışmalar yaptı. Bu işi provoke edenler var. Siz de bundan etkilenir ve kapıyı kapatırsanız bu kime yarayacak?’ tarzında bir yorum yapmaya çalıştı.

UYARMASINI İSTEDİK

Biz de PKK ve benzer terör örgütlerinin bu provokasyonların arkasında olabileceğini, bunlara karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledik. Böyle kışkırtıcı hamlelere maruz kaldığımız müddetçe müttefiklik hukuku içerisinde buluşmamızın imkânı olmayacağını söyledik. Stoltenberg’in bu süreçteki olaylardan çok rahatsız olduğunu hissettim. İşler olumlu yönde ilerlerken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bu olan hadiselerden dolayı bir anlamda hayal kırıklığına uğradı ve yönetemiyorlar da...

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#Stoltenberg#İsveç#PKK

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