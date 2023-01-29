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Stoltenberg, Asya turunun ilk durağı Güney Kore'de

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#Jens Stoltenberg#NATO#Güney Kore
Stoltenberg, Asya turunun ilk durağı Güney Korede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 23:11

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Asya turunun ilk durağı Güney Kore'de Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir araya geldi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Asya turunun ilk durağı Güney Kore'de Dışişleri Bakanı Park Jin ile başkent Seul'de bir araya geldi. Stoltenberg görüşmede yaptığı konuşmada, NATO'nun Kuzey Kore'nin "pervasız" füze testleri ve nükleer silah programından endişe duyduğunu belirtti. Ukrayna'daki savaşın ise Asya için sonuçları olduğunu aktaran Stoltenberg, "Bu sadece birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullanarak, NATO ülkeleri ile Güney Kore arasındaki "ortak değerlere" atıfta bulundu.

Stoltenberg, Asya turunun ilk durağı Güney Korede

Park ise, "Bugünlerde yaşanan benzeri görülmemiş küresel zorluklar göz önüne alındığında, özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan ülkeler arasındaki dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Stoltenberg'in Güney Kore ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Milli Savunma Bakanı Lee Jong-Sup ile görüşmesi beklenirken, Stoltenberg'in yarın ise Japonya'ya geçerek, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve diğer Japon yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

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#Jens Stoltenberg#NATO#Güney Kore

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