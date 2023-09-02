‘Stok görüntü’yle göçmen kaçakçılığı reklamı

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Bu yolla Türkiye’de sınırların açık olduğu ve tedbir alınmadığı algısının oluşturulduğunu belirten güvenlik kaynakları, göçmen kaçakçılarının bu görüntüleri reklam yapmak amacıyla çekip servis ettiğini belirtti.

VİDEOYA İLETİŞİM NUMARASI

Görüntülerin çoğunun başka ülke sınırları ve değişik zamanlarda çekildiğini söyleyen kaynaklar, sosyal medyadan servis edilen bazı görüntülerde göçmen kaçakçılarının iletişim numaralarının bırakıldığını da ifade etti. Güvenlik kaynakları, “Farklı amaçlarla kullanılmış stok görüntüler kullanılarak, hudut güvenliğimiz polemik konusu yapılmaya çalışılıyor. Bu görüntülerin çoğunluğu göçmen kaçakçılarının reklam yapmak amacıyla çekip dağıttığı görüntüler. Bu görüntüleri kullananlar da bu işe bilerek ya da bilmeyerek alet oluyorlar. Tedbirleri ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız” mesajını verdi.

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SINIRDA 3 KADEMELİ ÖNLEM

TSK’nın sınır güvenliğinin sağlanması için ‘hudut namustur’ anlayışıyla, zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat görev yaptığına dikkat çeken kaynaklar, sınır güvenliği için alınan tedbirleri şöyle sıraladı: “En iyi hudut güvenlik sistemleri kullanılıyor. Kara hudutlarının korunması için modüler beton duvar, yollar, kuleler, hendekler, tel çitler, aydınlatma sistemleri, kamera ve algılama sistemleri, kiriş, köprülerin de yer aldığı üç kademeli emniyet sistemi oluşturuldu. İlk kademede hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu ve devriye faaliyetleri icra ediliyor. İkinci kademede komando unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye faaliyetleri yapılıyor. Son kademede ise jandarma unsurları ile gerekli koordine kurularak, yasadışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınırdışı edilmesi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.”