STK’lardan teröre karşı ortak açıklama: 'Tek ses, tek yürek olalım'

Haberin Devamı

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) , Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ortak açıklamada terörü kınadı ve milli birliği pekiştirerek, birlik ve bütünlüğe sahip çıkılması gerektiği vurgusu yaptı. Ortak açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdi.

Haberin Devamı

Teröristler ve destekçileri tek bildikleri işi yaptılar. Kalleşçe bir terör saldırısı düzenlediler. Bu vahim olayın asıl hedefi milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır. İçimize fitne ateşi düşürmek isteyenlere izin vermeyelim. Devletimiz, bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi, bize diz çöktürmek, teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek olmaktır. Terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmak, yani birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz.”

PAPA FRANÇESKO’DAN TAZİYE MESAJI

KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, İstanbul’daki terör saldırısı için taziye mesajı ileterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Vatikan’ın resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Papa’nın “İstanbul’da yaşanan patlamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğu” belirtilirken, ölenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dilediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Papa Françesko’nun “hiçbir şiddet eyleminin Türkiye halkının kardeşlik, adalet ve barış değerlerine dayalı bir toplum inşa etme çabalarını yıldırmaması için dua ettiği” belirtildi.