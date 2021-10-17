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"STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" sahte çıktı! "Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#T3 Vakfı#İBB
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018 sahte çıktı Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) birçok vakıf ve derneğe para yardımında bulunduğuna ilişkin hazırlandığı öne sürülen "STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" adı altında herhangi bir çalışma ve rapor bulunmadığı bildirildi.

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İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) tarafı olduğu davada Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdiği belgede "STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu 2018" adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmadığını beyan etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının, İBB’den nakdi yardım aldığına yönelik iddialara ilişkin açtığı davada istinaf mahkemesinin kesin kararı açıklandı.

T3 Vakfı avukatı Abdullah Demirhan, vakfın İBB'den nakdi yardım aldığı iddiaları üzerine hukuk yoluna gittiklerini bildirdi.

T3 Vakfının İBB’den para aldığı yönündeki söylemlerin gerçekdışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirten Demirhan, bunun ikisinin istinaf mahkemesi tarafından kesin hüküm altına alındığını toplamda yedi adet mahkeme kararları ile de ispatlandığını dile getirdi.

Demirhan, mahkemelerin iftiralarla ilgili toplam 128 bin lira tazminat cezasına hükmettiğini kaydetti.

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Buna yönelik açtıkları davaların sonuçlanmaya başladığını aktaran Demirhan, "En son istinaf mahkemesinin 28 Eylül 2021 tarihli kesin kararı iftiraları ortaya koymuştur. Davalılar, 'STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu 2018' isimli çalışmaya dayanarak dava konusu haberi yaptıklarını ileri sürmüşlerdi. Dosya kapsamında İBB başkanlığınca T3 Vakfına herhangi bir ödeme yapılmadığı anlaşıldı. Haberlere konu bağışla ilgili kağıtların herhangi bir resmi niteliğinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının mahkemeye gönderdiği yazıda 'STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu 2018' adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmadığını bildirdi." şeklinde konuştu.

Demirhan, İBB'nin gönderdiği yazı ve mahkemenin kararı ile STK'ları zan altında bırakan ve birçok habere konu olan raporun sahte ve üretilmiş olduğunun görüldüğünü kaydetti.

2019'da ortaya çıkan ve İBB tarafından hazırlandığı öne sürülen "STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu 2018" dayanak gösterilerek çok sayıda STK'nın İBB'den ayni ve nakdi yardım aldığı öne sürülmüşü.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#T3 Vakfı#İBB

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