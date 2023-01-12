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Stepne lastiğini yarıp içerisine uyuşturucu saklamışlar

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#Sakarya#Stepne#Uyuşturucu
Stepne lastiğini yarıp içerisine uyuşturucu saklamışlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 16:10

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın stepne lastiğinin içerisinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Otoyolda polis ekiplerinin şüphelendikleri aracı durdurduğu ve arama yaparak uyuşturucu madde ele geçirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonları hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise; 2 kilogram skunk maddesi, 770 gram metamfetamin maddesi, 18 gram esrar maddesi, 7 adet extacy hap, 2 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adette ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Stepne lastiğini yarıp içerisine uyuşturucu saklamışlar

Emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve stepne lastiği içerisinde uyuşturucu madde saklayan araca yapılan operasyon anları ise polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Stepne lastiğini yarıp içerisine uyuşturucu saklamışlar

Görüntülerde; polis aracının, şüphelendiği hafif ticari araca yol kenarındaki dinlenme tesisine yönlendirmesi ve durdurulan araç içerisinde narkotik köpeği yardımı ile yapılan aramalarda yarılan stepne lastiği içerisinden uyuşturucu maddelerin çıkması yer alıyor.

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#Sakarya#Stepne#Uyuşturucu

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