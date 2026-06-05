Stent yerine biyoadaptör

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Biyoadaptörlerin stentlerden farkı ise koroner damara uyum sağlayarak, genişleyip daralabiliyor olması. Böylece kan akışına uyumlu şekilde esneyebiliyor. Biyoadaptör, 4 yıllık araştırma sonuçlarına göre kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini yüzde 88 azaltıyor. Paris’te düzenlenen EuroPCR 2026 Girişimsel Kardiyoloji Kongresi’ni takip eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin araştırma sonuçlarını Hürriyet’e değerlendirdi:

‘DAMARLA BİRLİKTE NEFES ALIP VERİYOR’

“Bu teknoloji özellikle genç ve aktif yaştaki hastalarımız için bir dönüm noktası. Genç bir hastaya klasik stent taktığınızda, o damar segmentini ömür boyu sabitlemiş olursunuz. Biyoadaptör ise damarla birlikte nefes aldığı, kalbinizle beraber kasılıp gevşediği için genç hastaların uzun vadeli damar sağlığını korumada biçilmiş kaftandır. Tabii ki damar yapısı uygun olan ileri yaştaki aktif hastalarımız için de harika bir seçenektir. Yıllardır damarları açık tutmak için muhtaç olduğumuz o sert, esnemeyen metal stentlerin devri kapanıyor olabilir. Klasik stentler, damarın içine yerleştirilen ve yerleştirildiği andaki çapta çakılı kalan sert metal kafeslerdir. Örneğin 3 milimetreyse ömür boyu 3 milimetre olarak kalır. Ancak damar genişlemek ister, stent izin vermez, damar kasılmak ister, stent direnir. Biyoadaptör ise ilk yerleştirildiğinde stent gibi damarı açıyor ama zamanla damarın kendi biyolojik ritmine, hareketine tamamen uyum sağlıyor. Damar genişledikçe o da esniyor. Süreç tamamen bildiğimiz anjiyografi şeklinde ilerliyor. Kasık ya da el bileğindeki küçük bir damardan girerek daralmış bölgeye ulaşıyoruz. Biyoadaptörü balon yardımıyla milimetrik bir hesapla yerleştiriyoruz.”

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