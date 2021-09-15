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ANKARA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Steinmeier’e: Türkiye yeni göç yükünü kaldıramaz

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Steinmeier’e: Türkiye yeni göç yükünü kaldıramaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Steinmeier’in Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla Türk toplumu ve Türkiye hakkındaki sözlerine teşekkür etti. Erdoğan, Afganistan konusunda da 2015’teki Suriyeli göç dalgasına benzer bir tecrübeyi kimsenin istemeyeceğini vurguladı. Almanya ve Avrupa Birliği’nin göç yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirerek; Türkiye’nin yeni bir göç yükünü karşılayacak kapasitesi olmadığını vurguladı. Erdoğan, Türk vatandaşlarına vize serbestisi gibi konularda Avrupa Birliği’nin süratle adım atması gerektiğini de ifade etti.

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