Steinmeier’e: Türkiye yeni göç yükünü kaldıramaz

Erdoğan, Steinmeier’in Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla Türk toplumu ve Türkiye hakkındaki sözlerine teşekkür etti. Erdoğan, Afganistan konusunda da 2015’teki Suriyeli göç dalgasına benzer bir tecrübeyi kimsenin istemeyeceğini vurguladı. Almanya ve Avrupa Birliği’nin göç yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirerek; Türkiye’nin yeni bir göç yükünü karşılayacak kapasitesi olmadığını vurguladı. Erdoğan, Türk vatandaşlarına vize serbestisi gibi konularda Avrupa Birliği’nin süratle adım atması gerektiğini de ifade etti.

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