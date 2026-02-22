Steadfast Dart 2026’da Mehmetçik hünerlerini sergiledi

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, Almanya’daki Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda önceki gün gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetlerine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı ‘Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetlerde müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekât kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi” denildi. Faaliyetlere ilişkin görüntülere de paylaşımda yer verildi.

BAYRAKTAROĞLU İZLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Almanya’da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Tatbikat kapsamında Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Letonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Kaspars Pudans ve NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Ingo Gerhartz ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Orgeneral Bayraktaroğlu, sergi alanında incelemelerde bulundu ve tatbikata katılan personele hitap etti.

NATO’DA ORTAK GÖREV... BAYRAKTAR TB3 EUROFIGHTER’LA UÇTU

TÜRKİYE’nin gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, NATO tatbikatında Eurofighter savaş uçaklarıyla birlikte icra edilen görevler için 8 saat havada kalıp 1700 kilometrelik mesafeyi katederek dikkat çekici performansa imza attı.

8 SAAT HAVADA

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Baltık bölgesindeki önemli faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU’dan havalanan Bayraktar TB3’ün Eurofighter’larla ortak görevinde 8 saat uçup 1700 kilometre mesafe katettiğini belirtti. Bayraktar TB3’ün gerçekleştirdiği uzun süreli uçuş platformun dayanıklılık, haberleşme ve müşterek görev kabiliyetlerini ortaya koydu.

BALTIK’TA 1700 KM

Baltık Bölgesi gibi yoğun hava trafiği ve NATO hava unsurlarının entegre şekilde faaliyet yürüttüğü ortamda TB3’ün Eurofighter’larla koordineli görev icrası, Türkiye’nin insansız sistemlerinin NATO standardizasyonuna uyum seviyesini gösteren önemli bir unsur oldu. Bu durum aynı zamanda Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanında ulaştığı olgunluk seviyesinin ittifak görevlerine entegre edilebilir aşamaya geldiğini gösterdi.

Eurofighter uçaklarıyla görev icrası, insanlı ve insansız platformların birlikte görev yapması beklenen geleceğin muharebe konsepti açısından da test niteliği taşıyor. Türkiye’nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasıyla TB3 gibi platformlarla birlikte çalışabilirlik kritik hale gelecek.