‘Statü’ tartışması

DEM’İN TALEBİ BAŞMÜZAKERECİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün MYK toplantısında Öcalan’ın statüsüyle ilgili tartışmaları da değerlendirdiklerini açıkladı. Doğan şunları söyledi: “Öcalan barış ve demokratik toplum sürecinin ana aktörü, başmüzakereci. Meselenin şiddetten ayrıştırılması için de müzakere etkinliğini, kapasitesini, bu anlamda gücünü son iki yılda, 27 Şubat 2025’i esas alırsak bir yılda bu kapasiteyi bütün Türkiye dolaylı biçimde görüyor.”

DERVİŞOĞLU: SİYASİ OPERASYON

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise grup toplantısında Bahçeli’nin sözlerine şöyle tepki gösterdi: “Sayın Bahçeli, terörist dostuna statü aramaktadır. ‘İmralı’nın statüsü’ tartışması, sadece bir hukuk meselesi değil; bir egemenlik sorunudur. Bu tartışma masum değildir. İmralı’nın statüsü diye bir şey yoktur. İmralı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümranlık sahasında bulunan, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan bir cezaevidir. Nokta. Statü, devletler için olur. Statü kavramını İmralı ile yan yana getirmek siyasi bir operasyon dilidir.”