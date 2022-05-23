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Stattaki ölüme 110 bin TL'lik dava

#Türk Telekom Arena Stadı#Burhan Kütüklüoğlu#Kalp Krizi
Stattaki ölüme 110 bin TLlik dava

Türk Telekom Arena Stadı’nda 4 yıl önce Galatasaray ile Erzurumspor maçının oynandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burhan Kütüklüoğlu’nun ailesi 110 bin liralık tazminat davası açtı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, mobilya imalat dükkânı sahibi Burhan Kütüklüoğlu, 28 Eylül 2018’de Galatasaray-Erzurumspor maçını izlemek için Türk Telekom Arena Stadı’na gitti. Burhan Kütüklüoğlu, stadyumun tuvaletinde fenalaşınca yanındaki arkadaşı sağlık personeline haber verdi. İddiaya göre sağlık personeli, kalp masajı yapmayı bilmediğini söyledi. Yaklaşık 20 dakika başka bir sağlık personelinin gelmesi beklendi ve Kütüklüoğlu asansörler çalışmadığı için beşinci kattan sedye ile merdivenden indirildi. Kütüklüoğlu, götürüldüğü hastanede yoğun bakım olmadığı için hayatını kaybetti.

AİLE ‘İHMAL VAR’ DEDİ

Dava dilekçesinde, “Burhan Kütüklüoğlu’nun eşi ve iki çocuğu büyük acı çekmiştir. Bir nebze de olsun mağduriyetlerinin giderilmesi için şimdilik 110 bin liralık tazminatın davalılar Galatasaray Spor Kulübü, MLP Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tahsilini istiyoruz” denildi. Davaya cevap veren Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Spor Kulübü davanın reddini talep etti. Mahkeme davayı erteledi. 

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#Türk Telekom Arena Stadı#Burhan Kütüklüoğlu#Kalp Krizi

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