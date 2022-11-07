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Startı Bakan Soylu verdi! Bursa'da 70 adrese eş zamanlı narkotik operasyonu

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#Bakan Soylu#Operasyon#Uyuşturucu
Startı Bakan Soylu verdi Bursada 70 adrese eş zamanlı narkotik operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:31

Bursa'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönetiminde ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ gerçekleştirildi. Bin 700 polisin katıldığı, 3 İHA ile 1 helikopterin destek verdiği narkotik operasyonunda, 70 adrese baskın düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin son gelişmeleri aktararak 95 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını söyledi.

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Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı. ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor. Bin 700 personelin görev aldığı operasyona 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek veriliyor. Operasyonda 9 narkotik dedektör köpeği de aramalara katılıyor.

Ekipleri operasyona uğurlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yönetim Merkezi’nde operasyonu bizzat takip etti. 

95 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin son gelişmeleri aktarmak için kameralar karşısına geçerek şu bilgileri paylaştı:

"110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 95'i yakalandı. Bu Bursa'ya son 1.5 ayda ikinci gelişimiz. Ve ikinci kökünü kurutma operasyonu. Bin defa gelmemiz gerekiyorsa bin defa geleceğiz. Avrupa'da uyuşturucu serbest, kullanılması da serbest. Ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz.

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Hedefimiz sınırlarımızın içine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Daha dün Diyarbakır'da 1900 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. Ve bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

 

 

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#Bakan Soylu#Operasyon#Uyuşturucu

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