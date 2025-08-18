×
Gündem Haberleri

Starmer: Herkes Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istiyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 20:07

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, herkesin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'den ABD'ye giderken uçağında yaptığı videolu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Starmer, herkesin en başta da Ukraynalıların, savaşın sona ermesini istediğini vurgulayarak, Ukrayna'da kalıcı barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğini aktardı. Starmer, "Bu nedenle, diğer Avrupalı liderlerle birlikte Washington'a gidip Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceğim çünkü bunu doğru şekilde halletmek herkesin ve İngiltere'nin çıkarına" ifadelerini kullandı.

 

 

