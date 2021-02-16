Starman nedir?

Elon Musk'un Tesla Roadster'ı, Şubat 2018 tarihli Falcon Heavy deneme uçuşu için sahte yük olarak kullanılan ve Güneş'in yapay uydusu haline gelen elektrikli bir spor otomobil. Bir uzay giysisi giymiş bir manken olan "Starman" sürücü koltuğunda bulunuyor. Araba ve roket, sırasıyla Elon Musk tarafından kurulan her iki şirketin (Tesla ve SpaceX) ürünleridir. 2008 model Roadster daha önce Musk tarafından işe gidip gelmek için kullanılıyordu ve uzaydaki tek üretim aracıdır.

Roketin ikinci aşamasına monte edilmiş olan araba, Dünya'nın yerçekiminden kaçmak ve Mars'ın yörüngesini geçen eliptik bir heliosentrik yörüngeye girmek için yeterli hız elde etti.

ELON Musk’ın uzay şovunun yankıları sürüyor. Falcon Heavy roketiyle uzaya yolladığı Tesla Roadster, en az roket kadar ilgi uyandırdı. Ancak Tesla’nın sürücü koltuğundaki cansız manken Starman gaza biraz fazla basmış olacak çünkü otomobil Mars yörüngesini aşarak, asteroit kuşağına doğru gidiyor. Musk da, Instagram’da paylaştığı fotoğrafta “Starman’in Roadster’ın içinde Mars’ın yörüngesine ve ardından Asteroit kuşağına doğru rotasında son fotoğrafı” notunu düştü.

Fotoğrafta Starman, dünyayı tamamen arkasına almış uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. Musk, Falcon Heavy’nin Florida’dan muhteşem fırlatılışından birkaç saat sonra Starman’in gaza biraz fazla yüklendiğini ve hedeflenen Mars hedefinin çok ötesine geçeceğini itiraf etti. Musk, test uçuşunun son varış yerinin değiştiğini şu tweet ile doğruladı: “Roadster’ın dünyanın yörüngesinden çıkmasını sağlayan üçüncü ateşleme de başarıyla tamamlandı. Roadster ve Starman, Mars’ın da yörüngesini aşarak Asteroit Kuşağı’na doğru harekete geçtiler.” The Guardian’ın haberine göre, Tesla Roadster’ın, güneşten yaklaşık Mars’la aynı mesafede bir helyosantrik yörüngesine ulaşması ve milyar yıl boyunca dolaşması amaçlandı.

UZAYDA KAZANDI DÜNYADA KAYBETTİ

Tesla’nın son çeyrek sonuçları “Musk uzayda kazandı, dünyada kaybetti” yorumlarına neden oldu. Tesla Motors 31 Aralık’ta sona eren 2017 dördüncü çeyrek döneminde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.