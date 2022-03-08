Stanford’dan cepheye

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Catarina Buchatsky, 23 yaşında bir Ukraynalı. Kiev’de büyümüş. ABD’nin en iyi okullarından Stanford’da ‘uluslararası güvenlik’ eğitimi alıyor. Önceki gün okulunu bırakarak direnişe katılmak üzere Ukrayna’ya döndü.

Duygularını sosyal medyadan paylaşan Catarina şunları yazdı: “Savaş başladığında kendimi çok çaresiz hissettim. O günden beri içimde büyüyen endişeyle birlikte umut ve bu saldırılara ne kadar dayandığımızın ve ne kadar dayanabileceğimizin gururu var. Putin sadece bir savaş ilan etmedi. Bu Ukrayna halkının varlığına, kültürüne ve tarihine bir meydan okuma. Bizim Putin’in bize dayattığından farklı bir hikâyemiz, milli kimliğimiz var.”

‘KIRMIZI ÇANTAM...’

Catarina, Stanford’da “uluslararası güvenlik” eğitimi alsa da bugüne kadar çatışma deneyimi yok. Ancak Ukrayna’da nasıl bir ortamla karşılaşacağını çok iyi biliyor. En büyük endişesini ise şöyle dile getiriyor: “Valizimi hazırlarken aklımdan şunlar geçiyordu: ‘Parlak kırmızı sırt çantam beni hedef yapar mı? Eğer hızlıca kaçmam gerekirse, koşmak için en iyi ayakkabılar hangisi?” Bunlar benim daha önce hakkında hiç düşünmediğim şeylerdi...”

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Catarina, havaalanında çektirdiği fotoğrafı “Stanford’daki hayatı bu sabah geride bırakıyorum. Benim hayatım da milyonlarca Ukraynalı gibi geçen hafta sonsuza kadar değişti” notuyla paylaştı. Catarina, Polonya’ya indikten sonra da “Polonyalı taksici para bile almadı. Bu, yalnız olmadığımızı hissettiriyor” diye yazdı.