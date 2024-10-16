Stanford yöneticisi Hizal: Türkler ‘çılgın’ projeler üretiyor

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ABD’nin en saygın üniversitelerinden Stanford’un Sağlık Hizmetleri Merkezi’nden 3 yönetici, Bilfen Okulları’nın farklı illerdeki kampuslerinde yaklaşık 3 bin öğrenci ile bir araya geldi. Ekipte kurumun Biyomedikal Mühendisliği Direktörü Michael Kozuma, Sağlık Yaşam Bilimleri Teknolojisi Kıdemli Yöneticisi Adam Alkhato ile Yenilik Tasarım Yöneticisi Fred Hizal yer aldı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde bölüm birinciliğiyle tamamlayan Dr. Hizal, Stanford Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde, klinik ortamlarda doğrudan etkisi olan ve ileri teknolojilerin uygulanmasında kilit rol oynayan çalışmalar yapıyor. Dr. Hizal, Türkiye’de öğrencilerle yaptıkları görüşmeleri ve ekip arkadaşlarının izlenimlerini Hürriyet’e anlattı:

AVANTAJIMIZ ‘LİDERLİK’

“Türkiye ziyaretimiz sırasında çocuklar çok etkileyici sorular sordular. Robotlar, hastane projeleri, çizimler gösterdiler. Çılgın projeler yapıyorlar. ABD’de lise projelerine baktığımızda bu kadar nitelikli olmadığını görüyoruz. Orada bu durum biraz daha ‘kâğıttan kuş yaptım’ gibi. Türkiye’de öğrencilerin ne kadar bilinçli olduğunu gördük. Liseli öğrencilerin sağlıkta yapay zekâ veya giyilebilir cihazlar üzerine yaptıkları projeler bizi heyecanlandırıyor. Teknik beceriler ile soğukkanlılık, işi sahiplenme, çözüm üretebilme, kriz yönetimi gibi temel beceriler iş hayatında da önemli. Sayısal zekâ olarak çok iyiyiz. Ancak matematik ve kimya, Çin ve Hindistan’la yarışmanın zor olduğu öncü alanlar. Orada çılgınca matematiğe ve bilime asılan bir nesil var. Fakat onlarda eksik olan şey de bizde var. Onu da ‘liderlik’ başlığında toplayabiliriz.”

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STANFORD’A PROJE GELİŞTİRECEKLER

Stanford ekibi, Bilfen öğrencilerinden geleceğin yeni nesil sağlık teknolojileri için projeler geliştirmelerini istedi. Rehabilitasyon robotları, giyilebilir sağlık izleme sistemleri, evde iyileşme için çözümler ve hastane enfeksiyon kontrol teknolojileri gibi konularda proje hazırlayacak olan öğrenciler, Stanford’da sunum yapacak, uluslararası platformlarda fikirlerini paylaşabilecek. En başarılı projeyi geliştiren öğrenciler, Stanford’da yaz stajı yapma imkânı kazanacak.