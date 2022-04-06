Standardizasyon nedir?

Standart, Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından yapılan tariflere göre, üretimde , anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.
YAPI KARAKTERLERİNE GÖRE STANDARTLAR
Bu standart ürünün üretilmesinde kullanılan fakat henüz üretim sürecine girmemiş hammaddelere ilişkin standartları ifade eder.
Üretilmiş ürüne ait standartlardır. Ürünün standart olması, ilgili spesifikasyonları karşılaması ile ölçülür.
Genellikle tarım ürünleri için kullanılan standartlardır...
Bir mal veya hizmetin üretilme veya ortaya konma biçimi, herhangi bir işlemin veya denetimin yapılış koşullarını belirleyen standartlardır.
Hizmetin sunulma biçimi, yeri zamanı ve karşılıklı iletişim ve etkileşimi de dikkate alır tarzda, hizmet kalitesinin müşteri tatmini sağlayacak şekilde belirlenmesi ile ilgili olarak düzenlenen standartlardır.
UYGULAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE STANDARTLAR
Standardizasyon konusunda görevli kuruluşlar tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulan, ancak uygulanmasına ilişkin hiçbir yasal zorunluluk olmayan standartlardır. Ulusal Standartlar Enstitüleri tarafından düzenlenirler.
İlgili kuruluşlar tarafından hazırlandıktan sonra, resmi yetkililerce zorunlu olarak uygulamaya konulan standartlardır.
UYGULAMA ALANLARINA GÖRE STANDARTLAR
işyerinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri özel standartlardır.
Aynı malı üreten sanayi kuruluşlarının mamülleri için hazırladıkları standarlardır
milli standart kuruluşlarının milli sınırlar içinde uygulanmak üzere yapılan sıtandartlardır.