Standardizasyon nedir?

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Standart, Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından yapılan tariflere göre, üretimde , anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.

YAPI KARAKTERLERİNE GÖRE STANDARTLAR

Madde Standartları

Bu standart ürünün üretilmesinde kullanılan fakat henüz üretim sürecine girmemiş hammaddelere ilişkin standartları ifade eder.

Mamul Standartları

Üretilmiş ürüne ait standartlardır. Ürünün standart olması, ilgili spesifikasyonları karşılaması ile ölçülür.

Mahsul Standartları

Genellikle tarım ürünleri için kullanılan standartlardır...

Usul (metot) Standartları

Bir mal veya hizmetin üretilme veya ortaya konma biçimi, herhangi bir işlemin veya denetimin yapılış koşullarını belirleyen standartlardır.

Hizmet Standartları

Hizmetin sunulma biçimi, yeri zamanı ve karşılıklı iletişim ve etkileşimi de dikkate alır tarzda, hizmet kalitesinin müşteri tatmini sağlayacak şekilde belirlenmesi ile ilgili olarak düzenlenen standartlardır.

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UYGULAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE STANDARTLAR

İsteğe Bağlı Standartlar

Standardizasyon konusunda görevli kuruluşlar tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulan, ancak uygulanmasına ilişkin hiçbir yasal zorunluluk olmayan standartlardır. Ulusal Standartlar Enstitüleri tarafından düzenlenirler.

Zorunlu Standartlar

İlgili kuruluşlar tarafından hazırlandıktan sonra, resmi yetkililerce zorunlu olarak uygulamaya konulan standartlardır.

UYGULAMA ALANLARINA GÖRE STANDARTLAR

İşletme

işyerinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri özel standartlardır.

Endüstriyel

Aynı malı üreten sanayi kuruluşlarının mamülleri için hazırladıkları standarlardır

Milli

milli standart kuruluşlarının milli sınırlar içinde uygulanmak üzere yapılan sıtandartlardır.