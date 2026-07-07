Stand-up’çı Tuba Ulu’ya 1 yıl istendi

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Duruşmada savunma yapan Tuba Ulu, “Türkiye’nin her yerinde gösteri yaptım ve insanlara dokundum. Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da hiç kimsenin değerlerine dokunmak gibi bir maksadım yoktu. Beraatimi talep ediyorum” dedi.