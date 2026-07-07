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Stand-up’çı Tuba Ulu’ya 1 yıl istendi

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#Tuba Ulu#Komedi#Kanuni Sultan Süleyman
Stand-up’çı Tuba Ulu’ya 1 yıl istendi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:00

STAND-UP gösterisinde, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle yargılanan komedyen Tuba Ulu hakkında mütalaasını açıklayan savcı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Duruşmada savunma yapan Tuba Ulu, “Türkiye’nin her yerinde gösteri yaptım ve insanlara dokundum. Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da hiç kimsenin değerlerine dokunmak gibi bir maksadım yoktu. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

 

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#Tuba Ulu#Komedi#Kanuni Sultan Süleyman

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