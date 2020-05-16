Stalker Ne Demek? Stalker Kime Denir

Stalk, habersizce takip et manasına gelmektedir. Bu durumda stalker habersizce gözetleme, inceleme işlemlerini uygulayan kişidir. Stalker kime denir ayrıntıları aşağıda incelendi.

Stalker Ne Demek?

Stalklamak, dünyanın her yerinden kişilerin bulunduğu sosyal medya platformu kişinin yer aldığı sosyal medya alanlarında gün geçtikçe daha sık duyduğumuz bir deyiş. Tıpkı 'selfie' sözcüğünün bir anda tüm dünyada popüler hale gelmesi ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi gibi. Stalk sözcüğü de bunlardan bir tanesi. Stalk sözcüğü İngilizce kaynaklarda sessizce yaklaşmak, gizli bir biçimde takip etmek şeklinde açıklanmaktadır.

Stalker ne demek sorusunun yanıtı da işte bu manaya geliyor. Habersizce takip işini yapan kişiye stalkçı veya stalker denilmektedir. Devamlı bir başkasını gözlemleyen kişilerdir. Stalkerlar ile çoğunlukla sosyal medyada dalga geçilir fakat bu durum o kişilerde hastalık durumuna gelmiştir. Takıntılı hale geldiği için bu durum stalkerlar için oldukça tehlikelidir.

Stalker Kime Denir?

Stalk habersizce takip anlamına geldiğine göre stalker ise bir başkasını stalklayan kişi manasına gelmektedir. Bu durumda Stalker ise sosyal medyada veya internet üzerinden bir başkasını sürekli araştıran, takip eden, paylaşımlarını inceleyen yani stalklayan kişidir. Kısaca bu inceleme, gözlemleme ve gözetleme işlemlerini yapan kişiye stalker denilmektedir. Birçok kişinin kendi hayatıyla ilgili her şeyi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal platformlarda paylaşması bu kişilerin işini kolaylaştırmaktadır. İşte her bilgiye rahatlıkla ulaşılabilme imkânın bireylerdeki merak duygusuyla birleşmesi sonucu staklerlık hayatımıza dahil olmuştur.