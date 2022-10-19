Stajyerlere asgari ücret verilecek

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Erdoğan, Beştepe’deki ‘e-İnsan Programı’nda özetle şu mesajları verdi:

E-DEVLET DÜNYADA İLK SIRALARA YERLEŞTİ

“Türkiye, 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet ile dünyada ilk sıralara yerleşmiştir. Ülkemizde kamu, insan kaynakları yönetiminde de modeldir, lokomotiftir. Yeni yönetim sistemimizi tasarlarken doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İnsan Kaynakları Ofisi kurduk. Fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakat gibi değerleri esas alan insan kaynağı kültürü oluşturmanın peşindeyiz. Şu anda bunu kovalıyoruz. Yetenek yönetim modelinin inşasını hedefliyoruz.

160 BİN GENCE STAJ İMKÂNI

Üniversitelerimizi seçkinci bir bakış açısıyla belli zümrelerin belli gelir seviyesindeki insanların eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Ortaöğretimden mezun olan her öğrencimize yetecek üniversite kontenjanına sahibiz. Şimdi tüm dikkatimizi eğitimin kalitesinin yükseltilmesine veriyoruz. Son iki yılda 160 bini aşkın gencimiz kamu kurumlarında staj yapma imkânı buldu.

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YABANCI ŞİRKETLERDEN ÇAĞRI

Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurtdışına gittiği değil, yurtdışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan yabancı şirketler mevcut. Birilerinin yalan, yanlış, çarpıtma üzerine kurulu karalama kampanyalarına lütfen hiç kimse aldırmasın. İstisnai uygulamayı genelleştirmeye kalkanlar aslında kendi kifayetsizliklerini örtmeye kalkıyorlar. Gençlerimizin bu tür hezeyanlara itibar etmeden kendilerine sunduğumuz fırsatları değerlendirmelerini istiyoruz.

ÖZEL SEKTÖR DE STAJYER ALACAK

Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkânı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir. El ele vereceğiz ve sıçramamızı gerçekleştireceğiz.

GENÇLERİMİZE MÜJDE

Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programları’nın 2023 yılı başvurularını bugün (dün) açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmalarını temin etme amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık.

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YETENEK HAVUZU OLUŞTURUYORUZ

Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı Planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız Türkiye’nin 2053’e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağının önünü açacak planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir. Ülkemizin en önemli yetenek havuzunu oluşturarak insan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilir seviyeye çıkarmak istiyoruz. Gençlerimiz, kurumlarımızı e-İnsan üzerinden sunduğumuz hizmetleri kullanmaya davet ediyoruz.”

ABDÜLHAMİD’İN STAJ TEZKERESİ

Erdoğan törende, en çok staj teklifi alan ODTÜ öğrencisi İrem Gürel ve puanı en yüksek olan İTÜ öğrencisi Erinç Utku Öztürk’e ödüllerini verdi. 160 bin genç adına Erdoğan’a Abdülhamid tarafından 15 kız öğrenciye devlette staj yapma izni veren tezkerenin replikası hediye edildi. (Mert Gökhan KOÇ)

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SAĞLIK HİZMETİNDE YÜKSEK STANDART

ERDOĞAN, Bartın’daki madende yaşanan patlama ve sağlık hizmetleriyle ilgili şöyle konuştu: “Sağlık hizmetlerini hayatın her alanını kapsayacak şekilde gelişmiş ülkelerin bile çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Şu anda hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. En son Bartın’daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. Ancak yaralılarımıza anında müdahale edildi. Altı durumu ağır olan ki birinin şuuru açıktı, diğer beşinin durumu biraz sıkıntılı... Belediye başkanlığım döneminde İstanbul’da yanık için bir hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler, orayı gezdim. Maalesef paslı küvetler vardı. Ama biz şimdi bunları aştık.”

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KARİYER KAPISI’NA 3 MİLYON BAŞVURU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ‘Kariyer Kapısı’na ilişkin de şu bilgileri verdi: “Kamunun personel alımları konusunda e-Devlet’e entegre Kariyer Kapısı Platformu’nu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. Platforma bugüne kadar 100’ü aşkın kamu kurumu entegre olmuş, 3 milyon başvuru yapılmış, 2 bin 140 pozisyonla ilgili işlemler başarıyla yürütüldü. Kamuda yükselme ve terfi işlemleri bu kapı üzerinden yapılmaya başlandı. Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarındaki kamu görevlilerinin zaman ve mekân bağımlılığı olmadan dijital platformlarda eğitim almasını sağlayacak bir sistemi hayata geçirdik. Uzaktan Eğitim Kapısı hizmetinden 3.8 milyonu aşkın kamu personelimiz istifade etti. Platformların iki yıldaki ziyaretçi adedi 400 milyonu geçmiştir.”

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TÜRKİYE GELİŞMİŞ ÜLKE

Terörle mücadeleye geldiğimizde tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Güneydoğu’da gece belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi. Şimdi vatandaşlarımız gece kafelerde, restoranlarda geziyorlar. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin neticesinde bunu gerçekleştirdik. Göreve gelirken batıda ne varsa doğuda da o olacak demiştim ve bunu başardık. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içinde değil, az gelişmiş de değil Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.