×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Stajyer olduğu kuaförden eve dönmeyen Yasemin aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Yasemin Bolat Kayıp#Serik Haberleri#Kuaför Stajyer
Stajyer olduğu kuaförden eve dönmeyen Yasemin aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 16:21

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gün önce stajyer olduğu kuaförden eve dönmeyen Yasemin Bolat (16) için arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Bolat, 28 Mayıs Perşembe günü annesiyle stajyer olarak görev yaptığı kuaför salonuna gitti. Bir süre sonra annesinin eve dönmesini isteyen Yasemin Bolat, akşam saatlerinde eve gelmedi. Bunun üzerine ailesi polise ihbarda bulundu. Polis, Yasemin Bolat'ın bulunması için çalışma başlattı.

'KUAFÖRDE EĞİTİM GÖRÜP ÇALIŞIYORDU'

Baba Adem Bolat, "Kızım meslek lisesinde eğitim görüyor. Eğitim kapsamında 1 gün okula, diğer günler ise Kadriye Mahallesi'ndeki kuaför salonunda gidiyor. Kuaförde eğitim görüp çalışıyordu. Geçen perşembe annesiyle eğitim gördüğü iş yerine gitti. Akşam eve dönmeyince telefonla aradık, ulaşamadık. Polise giderek kayıp ihbarında bulunduk. Arama çalışmaları devam ediyor. Kızım Yasemin Bolat'ı görenlerin, yerini bilenlerin güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini rica ediyorum. Tek arzumuz, kızımın evine sağ salim dönmesi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasemin Bolat Kayıp#Serik Haberleri#Kuaför Stajyer

BAKMADAN GEÇME!