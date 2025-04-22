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Stajyer itfaiyecinin kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Stajyer İtfaiyeci#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 11:39

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde kız arkadaşının yanına gittiği esnada motosikleti ile kaza yapan stajyer itfaiyeci Ercüment Solmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençten geriye saatler önce yaptığı paylaşımlar ile itfaiye kıyafeti ile çekildiği fotoğraflar kaldı. Kazayı haber alıp gelen Solmaz’ın kız arkadaşı “Benim yüzümden öldü'' diyerek gözyaşı döktü.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz’ın yeni aldığı plakasız motosiklete çarptı. Solmaz, otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Kazayı öğrenip olay yerine gelen Ercüment Solmaz'ın Sude isimli kız arkadaşı, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, ''Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü'' dedi.

Karasu’da oturan Solmaz’ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi.

Stajyer itfaiyecinin kahreden ölümü

Kazaya ilişkin çalışma başlatan güvenlik güçleri, kaçan sürücüyü Düzce'de yakalayarak gözaltına alındı.

‘HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPTIM’ PAYLAŞIMI

Öte yandan, Solmaz'ın dün gece sosyal medya hesabından ''Ben bu hayatta benim için aynısını yapmayacak insanlar için her zaman en iyisini yaptım'' yazılı video paylaştığı görüldü.

Stajyer itfaiyecinin kahreden ölümü

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SAATLER ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR KALDI

Öte yandan, hayatını kaybeden gençten geriye ise kazadan önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar ile itfaiye kıyafetleri ile çekilen fotoğrafları kaldı.

Stajyer itfaiyecinin kahreden ölümü
Kız arkadaşı ise sosyal medya hesabı üzerinden, "Mekanın cennet olsun sevgilim. Nurlar içinde yat, hep kalbimde olacaksın" paylaşımını yaptı.
Stajyer itfaiyecinin kahreden ölümü

İTFAİYEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan başsağlığı mesajında ise, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi aynı zamanda Sakarya İtfaiyesinde staj yapan öğrencimiz Ercüment Solmaz 01.05'te elim bir kaza sonucu Karasu Kocaali yolu üzerinde motosikleti ile trafik kazası yaparak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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#Sakarya#Stajyer İtfaiyeci#Kaza

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